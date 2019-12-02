Представление на приговор экс-главе ТУ Росимущества рассмотрят 17 декабря

Пермский краевой суд 17 декабря рассмотрит представление прокуратуры на оправдательный приговор бывшему руководителю теруправления Росимущества по Пермскому краю Галине Постаноговой. Надзорный орган считает, что решение суда первой инстанции является незаконным и подлежит отмене.

Уголовное дело в отношении Галины Постаноговой было возбуждено в 2017 году следователем УФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, она превысила должностные полномочия при передаче восьми земельных участков в собственность ООО «Капитал-Девелопмент» в 2016 году. Галина Постаногова вины ни на следствии, ни в суде не признавала.

В начале октября 2019 года Мотовилихинский суд Перми оправдал Галину Постаногову в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Прокуратура, требовавшая для нее наказания в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, внесла представление на приговор.