Amazon уличили в продаже елочных украшений с изображением Освенцима

Польский Государственный музей Аушвиц-Биркенау обнаружил на сайте Amazon елочные украшения и сувениры с изображениями Освенцима и потребовал у онлайн-ритейлера снять эти товары с продажи.

«Продавать "елочные украшения" с изображениями Аушвица кажется не совсем приемлемым. А изображение Аушвица на открывалке для бутылок — возмутительным и неуважительным»,— говорится в сообщении музея в Twitter.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W