Жительница Ижевска взяла в кредит почти 2 млн рублей по ложной справке о зарплате

39-летняя ижевчанка взяла в кредит более 1,9 млн руб., предоставив в банк заведомо ложные сведения о зарплате. Она указала в документе, что получает ежемесячно 100 тыс. руб., хотя фактически она зарабатывала около 11 тыс. руб., сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное с причинением крупного ущерба). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.