05 декабря, четверг
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Певица Вера Брежнева запустила свою линию макияжа

На косметическом рынке появилась новинка — линия макияжа VERA by Vera Brezhneva. Певица принимала непосредственное участие в создании каждого средства линии, в которую вошли 26 продуктов для макияжа, в числе которых кремовая и жидкая матовая помады, туши для ресниц, карандаши и туши для бровей, универсальные палетки для макияжа лица и палетки теней для глаз и бровей.

«VERA by Vera Brezhneva отражает мое видение макияжа. Я за естественную красоту. Косметика должна подчеркивать ваши природные черты лица, а не изменять их»,— прокомментировала запуск певица в официальном релизе компании.

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