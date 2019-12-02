Все пойдет как по маслу!

Знакомьтесь – герой нашей сегодняшней публикации молодой представитель бизнеса Айнур Ишмухаметов. Год назад он открывал компанию «ТАЙРА», которая специализируется на производстве рисового масла (rice bran oil) под брендом «TAYRA». Производственный цех расположили в башкирском городе Сибай. Сырье к нам в республику поставляют прямиком из Таиланда. Сегодня это полезное масло набирает все большую популярность среди тех, кто заботиться о своем здоровье и ценит вкусовые качества еды. Айнур рассказал, почему выбрал для продвижения именно рисовое масло, насколько сложно было внедрять новый продукт и поделится опытом с начинающими бизнесменами.

– Почему выбор пал именно на рисовое масло?

– Рисовое масло обладает поистине уникальными свойствами – оно идеально для ежедневного приготовления абсолютно любых блюд, придает им воздушный аромат и подчеркивает естественный вкус продуктов. При этом оно идеально подходит для жарки, так как выдерживает температуру до 254 градусов, не дымит и не образует вредных веществ во время приготовления. Благодаря этому готовое блюдо сохраняет больше витаминов. Этот низкокалорийный продукт также богат природным антиоксидантом гамма-оризанолом, который уменьшает уровень холестерина, благотворно влияет на кожу человека.

– Как проходит процесс получения рисового масла?

– Рисовое масло получают из оболочки рисового зерна и зародыша зерна риса. На выходе получается продукт янтарного цвета, с легким и приятным ароматом. Процесс весьма не простой и трудоемкий. Например, с площади в 1 га получается всего 25 литров масла!

– Почему решили сотрудничать именно с Тайландом?

– Королевство Таиланд – один из главных мировых экспортеров риса, а еще это страна с прекрасным климатом и географическим положением. Масло марки «TAYRA» вырабатывается из особого сорта риса «Жасмин», который произрастает именно там.

– Сложно было продвигать новый продукт?

– Пожалуй, самая большая сложность как раз в том, что рисовое масло для российского потребителя продукт пока не столь привычный, как например подсолнечное или оливковое. Кроме того, многие даже не слышали о его потрясающих свойствах. Перед нами стоит задача рассказать о нем как можно больше! Не так сложно попасть на полки крупных торговых сетей, если существует спрос на продукт.

– Продукт сертифицирован?

– Конечно! Все сырье имеет международные сертификаты соответствия и в обязательном порядке проходит тщательную проверку в лаборатории.

– Какова география поставок?

– Мы на сегодняшний день очень активно реализуем рисовое масло не только в крупных розничных сетях, но и в сети Интернет, что, безусловно, стирает рамки логистики. С первых дней поставили для себя цель выйти за пределы Башкирии – наш продукт представлен не только в России, но и в ближнем зарубежье. Есть договора на поставку в Беларусь, Казахстан. В ближайшее время планируем принять участие на международной выставке «SIAL Middle East» в г. Абу-Даби, ОАЭ. Дальше – больше! Производительность нашей фасовочной линии 100 тонн масла в месяц и это не предел.

– Сегодня много говорят о том, что в Башкирии активно поддерживают малый и средний бизнес. Вы ощутили на себе эту поддержку?

– Да, с первых дней Мы ощутили на себе положительное внимание от государственных структур и их операторов, которые занимаются предоставлением господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан поддержал в вопросах экспортной деятельности и участию в международных выставках. Очень помог Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан, который помог консультациями в сфере предпринимательства, маркетинга, в получении электронных ключей для участия в государственных закупках, с разработкой сайта и продвижением. Планируем и дальше пользоваться их услугами по различным вопросам.

– Чем особенно гордитесь сегодня?

– Гордимся положительной динамикой развития компании, дружной сплоченной командой и наличием положительных экспертных мнений о рисовом масле «TAYRA» от различных шеф (бренд) – поваров, диетологов. Мы презентовали нашу продукцию многим известным людям, среди которых Глава РБ Радий Фаритович Хабиров и актер Стивен Сигал!

– Какие планы на будущее?

– Запустить в производство универсальные спреи объемом 0,250л в ассортименте: для салатов, для жарки. Разработать и запустить в производство продукцию в стекле. Расширить присутствие на рынке России путем вхождения федеральные торговые сети. Выход на рынок различных стран.

– Что посоветуете начинающим бизнесменам?

– Сделать первый шаг в мир бизнеса и к своему успеху!