Gillette выпускает инновационную бритву

Новая разработка компании Gillette — это бритва с подогревом Heated Razor, оснащенная нагревательным элементом, который меньше чем за секунду разогревается до +50°С, создавая на лице эффект горячего полотенца. Помимо возможности выбрать комфортную для себя температуру (от +43°С до +50°С) бритва содержит четыре встроенных тепловых датчика, которые и защищают от перегрева, и держат желаемую температуру на протяжении всего бритья. Новинка оснащена технологиями Five Blades (пять лезвий) и Flexdisc (для подвижности насадки и повторения контуров лица), беспроводным зарядным устройством и, что немаловажно, водонепроницаема.

По данным компании Procter & Gamble, в чей пакет брендов входит Gilette, первая лимитированная партия Gillette Heated Razor была распродана меньше чем за неделю, а на Международной выставке потребительской электроники International Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе устройство получило награду Engadget`s People`s Choice Award.