В Ростовской области ожидается снег

На этой неделе в Ростовской области ожидается первый снег, информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в понедельник температура воздуха в регионе будет держаться на уровне +1°C, осадков не ожидается. Во вторник воздух прогреется до +3°C, при этом прогнозируется снег с дождем. В среду, по данным синоптиков, также пройдут осадки, температура воздуха составит 0°C. В пятницу снова будет +3°C, без осадков. Средняя скорость ветра во все дни рабочей недели составит 4 м/с. На выходных ожидается потепление до +5–+8°C, дождя и снега не будет.

Кристина Федичкина