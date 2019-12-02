На Ставрополье заключенные избили сотрудника исправительной колонии

В Курском районе Ставропольского края следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 24 ноября осужденные за вымогательство, кражу и наркотики, отбывающие наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Ставропольскому краю напали на сотрудника колонии, изъявшего у них мобильные телефоны, запрещенные на территории учреждения. Потерпевшего избили, нанося удары руками и ногами по лицу.

Следователь назначил потерпевшему судебно-медицинскую экспертизу и осмотрел место происшествия. По делу ведется следствие.

Дарья Голякова