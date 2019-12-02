Нижегородца оштрафовали за незаконный полет на самодельном дельталете

Пилота самодельного дельталета оштрафовали на 30 тыс. руб. за незаконный полет с пассажиром на борту в районе деревни Абросихи Нижегородской области. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в сентябре житель Городца намеревался проверить летную годность аппарата, но не уведомил об этом Московский зональный центр и не предоставил план полета. Тем самым он нарушил ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).

Как ранее стало известно, пилот дельталета с пассажиром взлетел в воздух 29 сентября и через 10 минут пошел на посадку. Однако после приземления воздушное судно соскочило с грунтовой дороги, заехало в пашню и перевернулось. Пилот и его пассажир получили ушибы и переломы. Приволжская транспортная прокуратура намерена обратиться в суд, чтобы запретить пилоту использовать судно до устранения выявленных нарушений.

Анастасия Еремина