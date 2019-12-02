Руководство оренбургского предприятия подозревается в неуплате налогов

В отношении оренбургской компании ООО «Агрофирма Краснохолмская» возбуждено уголовное дело из-за сокрытия от уплаты налогов на сумму более 12 млн руб. (ч.2 ст.199.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2019 года руководство организации, уже имея заложенность по уплате налогов на сумму свыше 7 млн руб., скрыло денежные средства. Также установлено, что компания имела реальную возможность исполнить обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена Смирнова