На новогоднюю иллюминацию в девяти городах в Башкирии потратят 115 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» заключило контракт стоимостью 115 млн руб. на установку новогодней иллюминации в девяти городах республики — Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Сибае и Агидели. Контракт заключен 25 ноября с единственным поставщиком — ООО «Клирлайт рус» и должен быть исполнен за 21 день. Информация о контракте опубликована на портале госзакупок 29 ноября.

Контракт предусматривает изготовление и установку 99 сборных световых декоративных конструкций, подключение их к городским сетям. По условиям тендера, в Уфе должно быть установлено восемь световых конструкций (в том числе 32-метровая искусственная ель, арка, консоль, сосулька, снежинка и фонарь), в других городах — по одной конструкции.

Самая дорогая конструкция — световая искусственная ель для Уфы (20,8 млн руб.), самая дешевая — «сосулька» (стоимостью около 16,3 тыс. руб.).

Заключение контракта с единственным поставщиком объясняется тем, что такой вид закупок разрешен правительством РФ, если другой способ определения поставщика потребовал бы временных затрат и был бы нецелесообразным.

Источником финансирования в контракте указан бюджет республики.

ООО «Клирлайт рус» образовано в мае 2014 года в подмосковном Одинцово. Принадлежит Сергею Макееву. В 2017 году компания активно работала на контрактах с администрацией подмосковного Красногорска (в 2017-2018 годах ею руководил нынешний глава Башкирии Радий Хабиров). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году компания заключила 14 госконтрактов на 286 млн руб.

Ранее Радий Хабиров сообщил в социальных сетях, что украшать города к Новому году в республике будут с помощью итальянской компании Festi Group, которая «украшает крупнейшие праздники и открытия олимпиад». При этом, написал господин Хабиров, работы Festi Group будут оплачиваться не из бюджета: это «подарок одного из крупных предприятий».

Позже заместитель генерального директора Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башхим») Марина Бортова в социальных сетях сообщила, что БСК «финансирует новогоднее украшение Уфы и Стерлитамака». Как спонсорское участие предприятия совмещается с контрактом, заключенным хозуправлением, пока не уточняется.

Ирина Самойлова