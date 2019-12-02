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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ильинский городской округ возглавил руководитель района

Дума Ильинского городского округа выбрала главу муниципалитета. Им стал глава Ильинского района Анатолий Красноборов. Он руководит территорией с 2011 года. Как сообщает «Новый компаньон», эту кандидатуру поддержали 13 из 17 депутатов.

Конкурсной комиссией на рассмотрение думцев был также предложен экс-глава администрации Чермозского городского поселения Фидаиль Биктагиров, Кроме того, на пост главы округа претендовал руководитель аппарата Ильинского района Николай Пепеляев, однако он не прошел конкурсный отбор.

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