Ильинский городской округ возглавил руководитель района

Дума Ильинского городского округа выбрала главу муниципалитета. Им стал глава Ильинского района Анатолий Красноборов. Он руководит территорией с 2011 года. Как сообщает «Новый компаньон», эту кандидатуру поддержали 13 из 17 депутатов.

Конкурсной комиссией на рассмотрение думцев был также предложен экс-глава администрации Чермозского городского поселения Фидаиль Биктагиров, Кроме того, на пост главы округа претендовал руководитель аппарата Ильинского района Николай Пепеляев, однако он не прошел конкурсный отбор.