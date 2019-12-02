Ударивший полицейского в аэропорту Толмачево дебошир предстанет перед судом

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении пассажира авиарейса, устроившего дебош в аэропорту Толмачево. Его обвинили в применении насилия и оскорблении полицейского. Об этом сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел утром 23 октября. По данным следствия, транспортный полицейский прибыл на стоянку воздушных судов аэропорта Толмачево. На месте он обнаружил пьяного пассажира, на которого пожаловался экипаж самолета, готовящегося к вылету из Новосибирска в Пхукет.

Полицейский потребовал от дебошира прекратить нарушение общественного порядка и пройти с ним для составления административного прокола. Однако пассажир не захотел выполнять требование и «применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции», говорится в сообщении СКР. Когда задержанного дебошира доставили в дежурную часть, он оскорбил полицейских в присутствии гражданских. Его действия зафиксировали служебные видеорегистраторы.

В отношении пассажира рейса возбудили уголовное дело о применении насилия и оскорблении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 и ст. 319). В ходе расследования фигурант дела признал вину.

Илья Николаев