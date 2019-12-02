В Оренбуржье силовики расследуют смерть трех мужчин от отравления угарным газом

Правоохранители Орска начали доследственную проверку по факту гибели трех мужчин. Об этом сообщает региональное СУ СК по Оренбургской области.

«Ночью 2 декабря в автомобиле ВАЗ-2115 в гараже ГСК № 29 по ул. Стартовая в Орске обнаружены тела двоих мужчин без видимых признаков насильственной смерти, третий мужчина 32 лет находился около ворот гаража и был доставлен в больницу, где скончался спустя непродолжительное время»,– говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчины проводили ремонт при включенном двигателе автомобиля и закрытой двери гаража. В качестве возможной причины их смерти называется отравление угарным газом.

Георгий Портнов