«Вечерний Урбан»: в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards

Премия Urban Awards вновь объединила все самые блестящие и выдающиеся строительные проекты Московского региона, чтобы узнать, чем на этот раз завершился самый интригующий сюжет года в строительной индустрии.

Премия Urban Awards — это многоступенчатый экспертный проект, предполагающий всестороннюю независимую проверку жилых комплексов. Победу в любой из номинаций застройщик может предъявить своим клиентам как универсальную и надежную гарантию в своем профессионализме и добросовестности.

А начнем мы рассказ о победителях с сегмента эксклюзивной недвижимости. «Полянка/44» взял победу сразу в двух номинациях: жилой комплекс года в элит-классе и «Комплекс года с лучшей архитектурой». Лучшим в категории нового элитного строительства стал «Дом с Атлантами» — яркий пример редевелопмента в границах Садового кольца. Он также вошел в число главных премьер года по версии Urban Awards.

В категории элитных апарт-проектов победу одержал «Кузнецкий мост, 12», едва ли не самая близкая к стенам Кремля новостройка. В премиальном сегменте статус лучшего апарт-комплекса получил дуэт клубных домов «Долгоруковская 25». Ландшафтное оформление бывшего усадебного сада обеспечило проект качественной зеленой зоной и победой в номинации«Самый экологичный комплекс апартаментов». Расположенный по соседству комплекс Camo Moscow Villas, получил награду в номинации «Лучшая идея проекта».

Победители сегмента комфорт- и бизнес-класса в этом году имеют западное происхождение. LIFE-Кутузовский взял номинацию лучшего жилого комплекса бизнес-класса. А в районе с насыщенной социальной и торгово-развлекательной инфраструктурой, базируется ЖК КутузовGrad I, получивший статус жилого комплекса года в сегменте комфорт-класса.

Зеленое окружение ЖК «Крылья» принесло успех в экологической номинации бизнес-класса. Один из самых динамичных проектов в сегменте — жилой комплекс «Событие» — взял номинацию как «Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы». ЖК West Garden, ознаменовавший возвращение компании «Интеко», был объявлен лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса.

Приз «За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве» забрал квартал «Береговой».

Северо-Запад Москвы отличился тремя проектами победителей. «Город на реке Тушино – 2018» взял номинацию «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса». ЖК «Сердце Столицы» забрал награду как «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента». А «Открытием года» Премия признала объект River Residences.

На севере Москвы находятся два проекта-победителя. ЖК Prime Park удержался среди лидеров сегмента с наградой «Жилой комплекс года премиум-класса». А проект Soho+Noho в этом году победил в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса». В новомосковском зачете премии оставил позади конкурентов Vnukovo Country Club.

Парад представителей Московской области открывает Микрогород «В лесу», одержавший победу сразу в двух номинациях — «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах комфорт-класса» и «Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области». Новое видение регионального квартала предложил «Миниполис Дивное» и взял первое место в конкурсе за звание лучшего строящегося жилого комплекса комфорт-класса Московской области. В этом же направлении работали и создатели UP-квартала «Римский», но они нашли для себя другое концептуальное решение, жюри отметило его как жилой комплекс года комфорт-класса Московской области.

Отдельный блок победителей сформирован из проектов, за которые голосовали своими финансами сами покупатели. Это самые востребованные жилые комплексы в каждом из сегментов рынка новостроек — «Лучи» (комфорт-класс), «Зиларт» (бизнес-класс) и City Park (премиум-класс).

Кроме того, были вручены награды в номинациях, победителей в которых определяли гости церемонии. Награду в номинации «Персона года» забрали два прекрасных профессионала Мария Литинецкая и Ирина Доброхотова, результаты голосования распределились поровну. «Девелопером года» профессиональное сообщество выбрало MR Group, а «Риелтором года» – «БЕСТ-Новострой». Также был определен обладатель Гран-при премии Urban Awards. Победителя выбирали гости из проектов-финалистов премии. Им стал жилой комплекс «iLove».

Партнерами премии выступили: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Ростелеком», Mitsubishi Electric, «Авито Недвижимость», OTIS, Архитектурное бюро GREN, Московский банк Сбербанка России, «Группа ПСН», «S.A. Ricci Жилая недвижимость», KPMG, INSIGMA, Wainbridge, «Атлас Девелопмент», «ТОП ИДЕЯ», «Клубный дом SOHO+NOHO», «КрашМаш», AkzoNobel, «Медиалогия».

Площадка-партнер: Hyatt Regency Moscow Петровский Парк.

Организатор премии: портал Urbanus.ru. Независимый Консультант премии: PwC

Оргкомитет премии поддерживал благотворительный фонд Гоши Куценко «Жизнь с ДЦП».

Информационные партнеры: «ТАСС», «Коммерсантъ», «Интерфакс Недвижимость», Lenta.ru, «Российская газета», «Вести Недвижимость», «Недвижимость Mail.ru», «Русский Пионер», «Московская Перспектива», «Строительная газета», REPA, Arendator.ru, Cottage.ru, «Мир Квартир», «ЦИАН», «РГУД», «Дайджест Недвижимости», «Честный дом», Realty.ru, «Все Новостройки», «Квартирный контроль», «АРХ Москва», «КВАДРУМ», видео-блог «Хочу Квартиру», «Строительная Орбита».

Справка о премии:

Премия Urban Awards создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. В рамках реализации данной миссии оргкомитет Urban Awards взаимодействует с максимально широким кругом персон и компаний рынка новостроек, стремится к полной прозрачности и объективности всех этапов голосования.