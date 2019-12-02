В уфимском озере Кашкадан из-за недостатка кислорода погибла рыба

На озере Кашкадан в одноименном муниципальном парке культуры и отдыха Уфы погибла вся рыба. На опубликованных интернет-пользователями фотографиях видно, что рыба вмерзла в лед. В министерстве экологии и природопользования Башкирии сообщили, что причиной мог стать недостаток кислорода, хотя с образованием льда на озере в нем были пробурены лунки.

Озеро Кашкадан — искусственный водоем, соединенный с рекой Уфой подземными трубами. В ноябре власти города в рамках работ по благоустройству парка начали осушать водоем, чтобы его почистить. Часть рыбы, по информации минэкологии, перед осушением была отловлена, но выловить всю специалисты не смогли, так как часть осталась в илистых отложениях.

Ирина Самойлова