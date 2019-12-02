В Новосибирской области открылся первый виртуальный концертный зал

Лучшие концертные выступления российских и мировых российских коллективов и солистов, лучшие образцы академического музыкального искусства теперь доступны жителям Новосибирской области в онлайн-режиме и в записи. Об этом правительство региона сообщило 1 декабря во время презентации сервиса.



Первой трансляцией виртуальной площадки стал концерт фестиваля искусств «Русская зима», состоявшегося 29 декабря 2018 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В 2020 году в рамках программы концертной деятельности виртуального концертного зала Новосибирской филармонии состоятся прямые и отложенные трансляции концертов Московской и Санкт-Петербургской филармоний. В программе также сделан важный акцент на приглашении юных посетителей филармонии в виде афиши детских концертов и сказок. Кроме того, Новосибирская область получила возможность трансляции музыкальных спектаклей и концертов международного фестиваля в Экс-ан-Прованс (Festival d'Aix-en-Provence), которые пройдут при информационной поддержке Alliance Frances. Запланирована также программа трансляций концертов Транссибирского арт-фестиваля.

Напомним, что в 2019 году Новосибирская область по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура» получила трансферт в объеме 5,7 млн руб. на создание виртуального концертного зала Новосибирской государственной филармонии. В Камерном зале филармонии были проведены работы по монтажу современного светодиодного экрана, имеющего высокое качество изображения и позволяющего зрителям виртуального концертного зала смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, с эффектом присутствия.

В 2021 году Новосибирская область вновь примет участие в конкурсном отборе Минкультуры России, инициировав создание виртуальных концертных залов в доме культуры районного поселка Ордынское и во дворце культуры города Бердска.

Всероссийский виртуальный концертный зал — знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании открытого культурного пространства. Благодаря этому проекту жители многих уголков России получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи, тем самым создавая новый способ коммуникации, формируя единое культурно-музыкальное пространство, помогая существенно расширить аудиторию.

На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 1,7 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета — 822,3 млн руб., из регионального бюджета — 937,8 млн руб.