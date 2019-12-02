Евгения Машковцева назначена руководителем массового бизнеса Операционного офиса «Пермский» ПСБ

Евгения Машковцева работает в банковской сфере более пяти лет. Последние три года возглавляла отдел по привлечению клиентов малого бизнеса в АО «Альфа-банк» в Перми и трижды была отмечена за результаты личных продаж по России.

«Перед Евгенией стоят задачи по увеличению доли рынка и популяризации ПСБ среди клиентов массового бизнеса. Действующая линейка банковских продуктов для массового сегмента позволит качественно и грамотно развивать бизнес клиентов, оказывать им необходимую финансовую поддержку, – отметил региональный директор Операционного офиса «Пермский» ПСБ Андрей Клепиков. – При этом важно соблюсти баланс между расширением сферы сотрудничества ПСБ с компаниями массового сегмента и качеством обслуживания действующих клиентов».