«Газпром» предлагает должникам за газ в Краснодарском крае избавиться от пени

С 1 по 31 декабря жителям Краснодарского края, успевшим погасить свои долги за газ в полном объеме, ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» спишет накопившиеся пени. В минувшем году участниками акции стали более 50 тыс. абонентов.

В компании отмечают, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в Краснодарском крае более 156 тыс. человек имеют просроченную дебиторскую задолженность за газ. По условиям акции, не списывается сумма пени, уже уплаченная или подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу (ст. 209, 210 ГПК РФ).

В соответствии с законом несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ и от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. Кроме того, долги за газ могут повлечь приостановку газоснабжения до полной оплаты долга (работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента), а также взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. Должникам может грозить арест имущества с его принудительной реализацией и ограничение выезда за границу.

Василий Хитрых