В Таганроге осудили организатора группы страховых мошенников

Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор Артуру Русанову, подозревавшемуся в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, а также покушение на такое преступление (ч. 2, 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что обвиняемый совместно с еще шестью сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, полтора года неоднократно создавал фиктивные страховые случаи, имитируя дорожно-транспортные происшествия в Таганроге. Для этого они использовали как принадлежащие им автомобили, так и транспорт привлеченных лиц. Затем мошенники обращались в страховые компании и оформляли документы для получения выплат. Общая сумма причиненного ущерба составила более 9 млн руб.

Суд приговорил Русанова к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Дарья Голякова