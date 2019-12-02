Выбросы парниковых газов в Удмуртии снизились на 43% с 1990 года

В 2019 году выбросы парниковых газов в Удмуртии снизились на 43% по сравнению с показателем 1990 года — с 23 млн тонн до 13 млн тонн в год. Об этом написал премьер правительства республики Ярослав Семенов на своей странице в Facebook.

«Удмуртия впервые с 1990 года проинвентаризировала объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Аудит показал, что за этот период выбросы в нашей Республике снизились на 43% — с 23 до 13 млн тонн в год. Большинство их приходится на энергетику, сельское хозяйство, землепользование и лесное хозяйство. В 1990 году суммарные выбросы по этим направлениям составили 20,6 млн тонн, а в 2018 — 11,8 млн тонн. Однако, прогнозы развития промышленности и экономики говорят о том, что при существующей системе производства, к 2030 году выбросы увеличатся на 10% по сравнению с прошлым годом»,— отметил господин Семенов.