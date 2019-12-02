Половина перевозчиков Башкирии не принимает безналичную оплату

Половина автобусных перевозчиков в Башкирии отказывается принимать от пассажиров безналичную оплату за проезд, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве республики глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов, сославшись на данные опроса пассажиров. По его данным, 40% оплаты за проезд по-прежнему проводится наличными.

В связи с этим госкомитет подготовил поправки в республиканский закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом», обязывающие перевозчиков применять контрольно-кассовую технику при оплате проезда. За неисполнение этого требования в проекте предусмотрена возможность госкомтранса через суд аннулировать у перевозчиков свидетельства на право перевозок. Кроме того, планируются поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие штрафовать пассажиров за безбилетный проезд, отметил Тимур Мухаметьянов.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не торопиться с последним проектом. «Об ответственности пассажиров будем разговаривать тогда, когда наведем до конца порядок. У нас еще есть вопросы, которые нужно порешать. Вот когда по часам, по минутам транспорт будет ездить, когда хамить в автобусах не будут, когда будут все формы оплаты принимать, вот тогда и вернемся к ответственности пассажиров»,— отметил он.

В Башкирии, по информации госкомтранса, зарегистрирован 61 автобусный перевозчик. С начала транспортной реформы, направленной на исключение с рынка нелегалов и повышение прозрачности денежного оборота, в регионе было продано 193 тыс. единых транспортных карт «Алга». Объем совершенных с помощью них транзакций составил 700 млн руб. На долю карт «Алга» приходится 23% от общего числа транзакций, связанных с оплатой проезда.

Ирина Самойлова