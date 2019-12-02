Олегу Поляху дали 6,5 лет колонии за хищение 220 млн рублей из банка «Открытие»

Вахитовский райсуд Казани приговорил 41-летнего экс-директора операционного офиса банка «Открытие» Олега Поляха к шести годам и шести месяца колонии обычного режима за хищение 220 млн руб. из кредитного учреждения.

По данным следствия, с 6 декабря 2017 по 18 сентября 2018 года осужденный, используя служебное положение, организовал похищение свыше 220 млн руб. из банка. Он вовлек в это дело главного кассира операционного офиса Наталью Степанову. Сотрудница проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, получала наличные и заменяла их муляжами банкнот. Похищенные деньги фигуранты присвоили и распорядились по собственному усмотрению.

В сентябре прошлого года 41-летнего осужденного объявили в розыск. В июле 2019-го его задержали в Новороссийске. Вину он полностью признал. Похищенные деньги фигурант проиграл на бирже. Следователь арестовал 4 млн руб., которые находились на банковском счету обвиняемого.

Госпоже Степановой дали два года и шесть месяцев колонии общего режима. Уголовное дело против бывшего главного кассира операционного офиса банка было выделено в отдельное производство. Прокуратура намерена обжаловать приговор в отношении госпожи Степановой

"Ъ-Казань"