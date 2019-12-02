«Декатлон» определит место под второй гипермаркет после «Леруа Мерлен»

Французский спортивный ритейлер «Декатлон» определится с площадкой для второго гипермаркета в Перми только после того, как с местом размещения определится партнер компании — сеть по продаже строительных материалов «Леруа Мерлен». Об этом сообщает Business Class со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова.

«Леруа Мерлен» рассматривает два варианта размещения объекта — в Мотовилихинском или Кировском районе. В первом случае речь идет о микрорайоне Ива — участке, находящемся в аренде у «Девелопмент-Юг». На этой площадке ранее предполагалось размещение IKEA, но проект так и не был реализован. Второй участок, где может разместиться «Леруа Мерлен», находится в Кировском районе, на ул. Калинина.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал о том, что спортивный ритейлер выбрал под торговый центр участок возле «Пермской ярмарки» — на пересечении бульвара Гагарина и улицы Макаренко. Данный участок находится в муниципальной собственности и сейчас представляет собой благоустроенную площадку. Ритейлер предполагал, что мэрия проведет торги по указанной территории и Decathlon примет в них участие.

Decathlon («Декатлон») — французская компания по разработке, производству и продаже спортивных товаров, одежды и обуви, основанная в 1976 году. На декабрь 2015 года компания контролировала более 1 тыс. магазинов по всему миру, из них 300 — во Франции. Первый магазин компании в России открылся в 2006 году в Москве. Первый гипермаркет сети открылся в Перми в декабре 2015 года на шоссе Космонавтов, 393.