Land Cruiser с хакасскими чиновниками попал в ДТП в Кузбассе

В Кемеровской области в аварию попал автомобиль Toyota Land Cruiser с хакасскими чиновниками. Инцидент произошел еще в пятницу.

Делегация чиновников, которую возглавлял министр сельского хозяйства Республики Хакасия Сергей Труфанов, возвращалась из Новосибирска, где принимала участие в выставке «Сибирская аграрная неделя». На трассе, проходившей по территории Кемеровской области, навстречу внедорожнику выехала фура. Поскольку справа был металлический отбойник, водитель джипа принял влево и съехал в кювет.

Глава минсельхоза Хакасии Сергей Труфанов и начальник отдела животноводства ведомства Евгений Швайгерт получили травмы позвоночника и были госпитализированы в больницу города Топки. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в пресс-службе министерства, о степени серьезности травмы чиновников пока говорить рано. Начальник отдела растениеводства Александр Федоров, также находившийся во внедорожнике, не пострадал.

Константин Воронов