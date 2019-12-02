На территории кампуса ЮФУ зарезали студента из Эквадора

В Ростове в субботу, 30 ноября, на территории кампуса Южного федерального университета (ЮФУ) произошел бытовой конфликт между студентами из Латинской Америки, закончившийся поножовщиной, сообщает пресс-служба университета. В результате от полученных ножевых ранений скончался студент из Эквадора. В нанесении ему смертельных ранений подозревают студента из Колумбии. Оба студента проживают в общежитиях и законно находились на территории кампуса.

«Как только об инциденте стало известно, на место происшествия прибыли руководители университета, включая врио ректора, и сотрудники, отвечающие за работу с иностранными студентами. Представители ЮФУ работают совместно с правоохранительными и следственными органами»,— говорится в сообщении.

Сейчас специалисты университета оказывают психологическую поддержку студентам, которых затронул инцидент. Также организована серия встреч с представителями студенческих землячеств и старостами групп, в которых обучаются иностранцы для выявления возможных очагов напряженности и потенциальных причин для бытовых конфликтов.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области подтвердили факт конфликта и сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство).

Дарья Голякова