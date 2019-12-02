При строительстве водопровода в Кстовском районе похитили 65 млн рублей

Сотрудники полиции задержали жителя Балахнинского района, управляющего общества с ограниченной ответственностью, по подозрению в организации хищения 65 млн руб. при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения в одном из сельсоветов Кстовского района. Как сообщает нижегородское управление МВД, дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлено, подозреваемый действовал вместе с директором другого общества и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия. Деньги они похищали с декабря 2016 года по апрель 2018 года, каким образом – не уточняется. Задержанному предполагаемому организатору преступления грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, предприниматель Олег Захаров, основной кредитор обанкротившегося муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Кстовского района (конкурсный управляющий – Евгений Игнатьев) летом был арестован по уголовному делу о мошенничестве при строительстве сетей. Ранее до 2018 года Олег Захаров также возглавлял ООО «Водоканал Кстовского района».

Анастасия Еремина