В Петербурге по подозрению в краже 18 машин задержаны работники автосалона

Двое сотрудников автосалона были задержаны в Приморском районе Петербурга по подозрению в краже 18 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Отсутствие 18 машин марки Skoda было выявлено в ходе инвентаризации. Общая сумма ущерба превышает 15 млн руб. Следствие предполагает, что задержанные в течение недели вывозили машины из автосалона на улице Оптиков и продавали их по поддельным документам. По факту произошедшего возбуждено дело по ч.4 ст. 158 УК РФ ( кража). Задержанные находятся под подпиской.