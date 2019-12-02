Назначен новый глава пресс-службы правительства Кузбасса

Начальник главного управления по работе со средствами массовой информации в правительстве Кемеровской области Роман Быков уволился по собственному желанию. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, господин Быков покинул должность в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности главы пресс-службы назначен Алексей Доронгов, который ранее уже занимал этот пост.

Роман Быков руководил пресс-службой правительства Кузбасса полтора года, с мая 2018 года. До перехода в областную администрацию занимал исполнительного директора одной из крупнейших компании на рекламном рынке Кемеровской области — «Кузбасской медиагруппы», медиа-актива холдинга «Сибирский деловой союз».

Господин Доронгов окончил факультет филологии и журналистики Кемеровского госуниверситета. Свою карьеру в администрации региона начал с должности специалиста группы по реализации интернет-проектов в блоке вице-губернатора по экономике и региональному развитию. Затем он перешел в главное управления по работе со СМИ, где прошел путь от начальника отдела информационных проектов до руководителя управления. Ранее работал в телекомпании «Кузбасс» и на радио «Кузбасс-FM».

Юрий Зуев