04 декабря, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

В Саратове пытавшийся обмануть клиента на 1 млн рублей адвокат не признает свою вину

В Саратове перед судом предстанет адвокат одной из коллегий, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, 29 сентября 2018 года он пообещал жителю города, в отношении родственницы которого было возбуждено уголовное дело, посодействовать освобождению ее от ответственности. За 1 млн руб., которые якобы предназначались для передачи судье в качестве взятки, юрист взял на себя обязательства о прекращении уголовного преследования гражданки и назначении ей судебного штрафа.

Указанную сумму он получил 19 октября прошлого года и потребовал от гражданина еще 50 тыс. руб. за якобы понесенные им расходы. После передачи средств защитника задержали.

Свою вину он не признает.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя