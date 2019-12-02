В Саратове пытавшийся обмануть клиента на 1 млн рублей адвокат не признает свою вину

В Саратове перед судом предстанет адвокат одной из коллегий, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, 29 сентября 2018 года он пообещал жителю города, в отношении родственницы которого было возбуждено уголовное дело, посодействовать освобождению ее от ответственности. За 1 млн руб., которые якобы предназначались для передачи судье в качестве взятки, юрист взял на себя обязательства о прекращении уголовного преследования гражданки и назначении ей судебного штрафа.

Указанную сумму он получил 19 октября прошлого года и потребовал от гражданина еще 50 тыс. руб. за якобы понесенные им расходы. После передачи средств защитника задержали.

Свою вину он не признает.

Марина Ковалева