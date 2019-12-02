Названы регионы Сибири с самой большой долей высоких зарплат

Лидером в Сибирском федеральном округе по доле высоких зарплат стал Красноярский край, где более 100 тыс. руб. в месяц получают 8,1% жителей. По этому показателю регион занял 14-е место в России. Об этом свидетельствует исследование издания «РИА Новости», которое изучило, какая доля высокооплачиваемых работников в российских регионах.
Список сибирских регионов по доле работающих жителей, получающих зарплату выше 100 тыс. руб.:
По данным «РИА Новости», в рейтинге регионов страны по доле высоких зарплат лидируют Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, на третьем месте расположилась Москва. В этих регионах зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Ниже всего в рейтинге оказались Орловская область (0,9%), Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%).
В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 20-52 тыс. руб. в месяц, то есть в этих пределах получают зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.