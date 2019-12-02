Пензенского министра оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушения при госзакупках

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин не смог обжаловать в апелляционной инстанции постановление УФАС о наложении на него штрафа в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении главы ведомства было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ «изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг…» при отсутствии такой возможности. Прокурорская проверка показала, что глава ведомства в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в декабре 2018 года подписал дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ и внесении изменений в техническое задание к государственному контракту на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Ломовского лесничества.

При рассмотрении жалобы на решение суда первой инстанции защитник и чиновник ссылались на необходимость возложения ответственности за данное правонарушение на контрактного управляющего, а не на министра, подписавшего дополнительное соглашение, а также на допущенные процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Они также указывали, что при исполнении контракта выяснилось ошибочное включение в него участков, не нуждающихся в санитарных рубках и подлежащих замене.

Иван Сергеев