Жительница Удмуртии перевела «экстрасенсу» 525 тысяч рублей

У 60-летней жительницы Можги похитили 525 тыс. руб. под предлогом оказания услуг экстрасенса. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевший, в ноябре текущего года на одном из телеканалов она увидела объявление об оказании услуг экстрасенса и позвонила по указанному телефону. Представившийся экстрасенсом неизвестный мужчина сообщил женщине, что у нее имеются опасные заболевания, и он может вылечить ее дистанционно за плату. Затем потерпевшая перевела мужчине имевшиеся деньги, а также оформила кредит в банке и в микрофинансовой организации.