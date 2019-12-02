Радий Хабиров призвал госкомтранс бороться с нелегальными такси

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил председателю госкомтранса Тимуру Мухаметьянову «пересмотреть работу нелегальных такси». Поводом стала авария на трассе Южноуральск-Магнитогорск, в которой 1 декабря пострадали три, погибли четыре человека. Среди погибших — два жителя Сибая, в том числе водитель автомобиля «Лада Ларгус», оказывавший услуги такси по сервису BlaBlaCar. «Ларгус», в салоне которого находились семь человек, столкнулся на трассе с Hyundai. Погиб также водитель Hyundai.

Радий Хабиров призвал администрацию Сибая оказать помощь родственникам погибших, а главу госкомтранса — «наступать на межмуниципальные маршруты, усиливать работы ГИБДД, транснадзора». «У нас как гибель людей, так обязательно нелегальные такси»,— отметил глава региона.

Ирина Самойлова