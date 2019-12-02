На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава

В Калининском районе возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, с апреля 2018 года по март 2019-го исполнитель для завышения показателей своей работы составил акты наложения ареста на имущество по 18 производствам. В частности, он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о том, что акты составлялись им в присутствии должников и понятых. Между тем, как полагает следствие, пристав составлял акты наложения ареста на имущество должников без участия указанных в документах лиц.

Материалы, по которым возбудили уголовное дело, поступили в территориальный следственный отдел из органов прокуратуры, уточнили в следственном ведомстве.

В апреле этого года, как сообщал “Ъ-Кубань”, прокуратура Геленджика инициировала уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, который вовремя не принял к юрлицу обеспечительные меры, наложенные судом. Согласно исполнительному листу, пристав должен был наложить арест на денежные средства юридического лица, находящиеся на его банковских счетах. Однако вследствие того, что он не сделал это вовремя, со счетов юрлица было выведено более 26 млн руб. Это сделало невозможным взыскание с ответчика денег, присужденных судом.

Василий Хитрых