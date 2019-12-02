В Нижегородской области зарплаты выше 100 тыс. рублей получают 3,2% жителей

Нижегородская область оказалась на 31 месте в рейтинге субъектов России по доле высоких (от 100 тыс. руб. в месяц) зарплат. Такой доход получают 3,2% населения региона. Зарплаты ниже 15 тыс. руб. получают 14% жителей. Зарплата среднестатистического сотрудника в среднем составляет 29,4 тыс. руб., а половина работающего населения получает от 17 тыс. до 43 тыс. руб. в месяц. Такие расчеты содержатся в исследовании «РИА Новости».

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, где зарплату выше 100 тыс. руб. получают 31,2% жителей, Ямало-Hенецкий АО (31,7%) и Москва (27,4%). Кировская область оказалась на 78 месте из 85 (1%), Мордовия – на 82 месте (0,9%). Последние три строчки заняли Орловская область (0,9%), Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкария (0,7%). В среднем в России высокую зарплату получают 7% граждан, а менее 15 тыс. руб. в месяц зарабатывают 11% населения.

Исследование проведено по данным Росстата за 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года). В расчетах учитывается выплата подоходного налога.