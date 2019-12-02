Российские туристы почти двое суток не могли вылететь из Китая в Казань

Вылет самолета авиакомпании I Fly с российскими туристами из китайского города Санья в Казань задержался почти на двое суток, сообщает ТACC.

Он должен был вылететь 29 ноября в 2:59 по московскому времени, однако вылетел лишь накануне в 1:30. Инцидент был связан с закрытием аэропорта в китайском Нанкине, откуда 29 ноября должен был вылететь самолет за российскими туристами. Вместо него за россиянами отправили другой борт, но из-за длительности перелета и необходимости предполетной подготовки он смог прибыть в город Санья лишь 1 декабря.

В итоге самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт столицы Татарстана накануне днем. На борту было 320 пассажиров.

"Ъ-Казань"