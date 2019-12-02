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В саратовском магазине собака искусала женщину и ребенка

В Саратове ведутся поиски собаки бойцовской породы, искусавшей шестилетнего ребенка и его мать, а также ее хозяина. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 28 ноября в магазине на улице Пономарева. По информации потерпевших, они зашли в магазин, где было привязано животное, оно их укусило, а также напало еще на несколько человек, которые пытались помочь потерпевшим. В отделе полиции 32 зарегистрировано два заявления.

Женщина и ребенок были направлены на судебно-медицинское освидетельствование.

Марина Ковалева


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