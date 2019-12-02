«Лифт становится частью атмосферы здания»

Компания ОТИС известна в нашей стране уже более 120 лет. Сегодня предприятие располагает двумя производственными площадками и 50 офисами по всей России и является одним из лидеров рынка в своей отрасли. Вице-президент и генеральный директор компании ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Надер Антар рассказал об особенностях производства и обслуживания лифтов ОТИС в России, о свежих дизайнерских решениях и о том, как цифровые технологии будущего находят применение в современном лифтостроении.

— ОТИС — одна из старейших компаний в мире в своей отрасли. Как долго компания работает в России? В каких известных зданиях можно прокатиться на лифтах ОТИС?

— История компании ОТИС в России началась еще в конце XIX века, когда по личному заказу императора Александра III в 1893 году в Зимнем дворце был установлен первый лифт в Российской Империи. Чуть позже наши лифты появились и в зданиях Московского Кремля. К 1915 году большинство лифтов в стране производились ОТИС, а у компании появилось первое российское представительство.

С тех пор мы наращивали свое присутствие в России, поставляли лифты для крупных проектов. В 1978-м был установлен первый панорамный лифт в стране – в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На сегодняшний день компания в России представлена 50 региональными офисами, более 3000 сотрудников работают по всей стране – от Калининграда на западе и до Хабаровска на востоке. Вся наша большая команда работает на улучшение производственных проектов и оказывает сервис высокого уровня. Мы регулярно пополняем портфолио проектов и гордимся, что лифты ОТИС установлены в Большом театре, Москве-Сити, Центральном детском магазине в Москве. В Санкт-Петербурге лифтами ОТИС можно воспользоваться в Зимнем дворце, Главном штабе Эрмитажа и Зенит-Арене. При этом не забываем и про регионы: нашим оборудованием оснащены аэропорты в Перми, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде и Новосибирске.

Для нас было честью стать поставщиком оборудования для объектов крупнейших международных событий, которые принимала Россия. Спортсмены и гости Олимпийских игр в Сочи, Чемпионата мира по футболу, зимней Универсиады в Красноярске пользовались лифтами и эскалаторами ОТИС. Это свидетельствует о признании высокого уровня и качества нашей продукции.

— Какие инновационные технологии предлагает сегодня ОТИС? Какие преимущества это дает покупателям лифтов?

— Лифт давно перестал быть просто средством передвижения с этажа на этаж, сейчас он уже воспринимается как неотъемлемая часть интерьера, особенно это становится заметно в дорогих гостиницах, торговых центрах, высотных зданиях, где важно обеспечивать комфорт людей на каждом шагу их пребывания в здании. Поэтому строительные компании стали уделять дизайну лифтов заметно больше внимания – он должен гармонично вписываться в концепцию здания. Если, к примеру, вы заселяетесь в хорошую гостиницу – вы ожидаете определенный уровень сервиса и удобств не только в номере, но и везде, где вам приходится находиться. Поэтому нам всем так симпатичны стеклянные лифты.

Чтобы идти в ногу со временем и соответствовать спросу на рынке, ОТИС первым в России начал производство лифтов с кастомизированным дизайном. Мы назвали новую линию дизайна Ambiance – название подчеркивает, что теперь лифт становится частью атмосферы здания, ради которой старательно работали архитекторы и декораторы.

Эту коллекцию мы разработали совместно с дизайн-студией F.A.Porsche. Вдохновением для создателей послужили архитектурные тенденции XX века – арт-деко, скандинавский стиль, феншуй, неоклассицизм. Натуральные материалы – дерево, камень, кожа – создают минималистичный, но при этом гармоничный дизайн. Особое внимание уделено освещению: дополнительная подсветка вдоль закругленных углов кабины зрительно расширяет пространство. Сочетание материалов и освещения подчеркивает красоту и текстуру деталей.

Ну и еще одно преимущество Ambiance, которое стало приятным сюрпризом для наших клиентов, – теперь для заказа доступно более 160 конфигураций отделок кабины. Если ранее мы предлагали только 12 опций, то сегодня количество уникальных комбинаций перевалило за несколько тысяч. Мы запустили производство лифтов в новом дизайне на нашем флагманском российском заводе в Санкт-Петербурге и рады сообщить, что уже получаем первые заказы. Более того, завершается монтаж первых единиц в некоторых городах России.

— Насколько эти технологии доступны покупателям жилья в новостройках? Можно ли ожидать, что такие лифты будут устанавливаться и в жилье эконом-класса?

— В ходе разработки концепции мы определили целевую аудиторию Ambiance как застройщиков жилой недвижимости в сегментах эконом+, комфорт, бизнес и элитный, а также строительных компаний нежилой недвижимости. Главным образом это гостиницы, рестораны, офисные и торговые здания. При этом хочу отметить, что собственное производство в России дает нам возможность предлагать продукцию, себестоимость которой в минимальной степени подвержена колебаниям валют, а ведь именно это важно для застройщиков недвижимости эконом-сегмента.

— Где и как сегодня производятся лифты ОТИС?

— В России у нас есть две производственные площадки. Завод по производству лифтов в Санкт-Петербурге – наш флагман, который входит в первую тройку производств ОТИС европейского региона. Он является производственным хабом компании не только на национальном, но и на международном уровне. Также у нас есть завод по производству лебёдок, который находится в подмосковном городе Щербинка.

Мы стремимся наращивать производственные мощности и совершенствовать процессы. Так, с 2010 по 2017-й годы нам удалось увеличить мощность завода в Санкт-Петербурге втрое, и сейчас его потенциальная мощность составляет порядка 10 тысяч лифтов в год. С момента запуска в 1993 году на заводе было выпущено более 69 000 лифтов, почти 60% из них – за последние 7 лет. В плане производственных процессов мы активно внедряем LEAN-технологии, которые основаны на принципах бережливого производства и подразумевают постоянное совершенствование, сокращение лишних действий в цепочках задач, качественные изменения продукции. На этом направлении нас поддерживают и наши локальные поставщики – это более 150 сертифицированных производителей по всей стране. Для поддержки партнеров мы внедрили программу развития поставщиков, которая помогает обеспечивать высокое качество продукции.

— Какую сервисную поддержку компания оказывает клиентам?

— Здесь я хотел бы отметить, что ОТИС – единственная компания с международными корнями, представленная в России в каждой части цикла. Мы предлагаем полный спектр продукции и услуг – начиная от проектирования, производства и монтажа нового оборудования, заканчивая сервисным обслуживанием и модернизацией существующих лифтов и эскалаторов. В плане сервисного обслуживания мы стремимся гарантировать нашим клиентам высокий уровень профессионализма сотрудников, от которых напрямую зависит качество установки оборудования. Поэтому помимо широкой сервисной сети, объединяющей более тысячи специалистов, у нас функционируют программы обучения и повышения квалификации технического персонала. В то же время для клиентов по всей стране у нас функционирует централизованный диспетчерский центр ОТИС LINE, где мы также гарантируем единый и прозрачный подход к обработке технических заявок.

Законом в России предусмотрено ежемесячное техническое обслуживание лифтов и ежегодное техническое освидетельствование. И в сервисе, и на производстве наш приоритет – это поддержание высоких стандартов безопасности и качества, так как безопасность является краеугольным камнем в нашей индустрии. Мы всегда стремимся соответствовать требованиям локального законодательства в части технического обслуживания кабин. При этом нам важно не просто соблюдать существующие стандарты безопасности, но и совершенствовать их.

— Сколько времени занимает поставка в регионы, например, в Уфу? Какие новые жилые комплексы Уфы оснащены лифтами ОТИС?

— Все зависит от конкретного города. Самый долгий срок поставки, - это, конечно, Дальний Восток, где средние сроки поставок составляют порядка 20 календарных дней. В Уфу же поставка оборудования займет не больше недели. Наша продукция широко представлена в жилом сегменте города. Если говорить о самых свежих проектах, то это жилые комплексы «Трилогия», «Красинский», «Верхняя Торговая Residence», «Идель Tower» и другие.

— Какие планы развития ставит перед собой компания на ближайшие годы?

— Будущее лифтовой индустрии, несомненно, определяет концепция Connected Elevators. «Умные» лифты будущего будут максимально оснащены цифровыми технологиями. Внедрение датчиков в системы лифта позволит в режиме реального времени получать всю информацию о ключевых параметрах его работы, а все данные будут доступны на мобильных устройствах технического персонала. В будущем мы планируем полностью интегрировать цифровые технологии в наши лифты, благодаря чему хотим достигнуть более высоких результатов работы оборудования. Так мы сможем не только оперативно решать и предотвращать проблемы, но и гарантировать прозрачность всей работы для клиентов. Для реализации этого проекта год назад мы запустили процесс трансформации сервиса с прицелом на digital, и для этого уже закупаем смартфоны для технических специалистов в Санкт-Петербурге и Москве.

Здесь важно понимать, что молодежь легче адаптируется к работе с высокотехнологичным оборудованием. Сегодня средний возраст технических специалистов в отрасли – около 50 лет, а для нас это риск дефицита кадров в будущем. Поэтому один из наших приоритетов сейчас – это инвестиции в молодое поколение специалистов. Мы уже сотрудничаем с рядом колледжей в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем планируем развивать это направление и в других городах России. У нас действует ряд программ обучения технического и управленческого персонала. В «Академии менеджмента» ОТИС, разработанной совместно с одной из ведущих бизнес-школ, принимают активное участие и сотрудники Приволжского региона.