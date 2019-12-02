Балашовский медик получил условный срок за взятки

В Балашове вынесен приговор бывшему заведующему отделением одного из лечебных учреждений города, который обвинялся в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Установлено, что должностное лицо в период с января 2016 года по август 2018 года получал взятку в виде денег в размере 4,5 тыс. руб. от жительницы Балашова за содержание страдающего психическим заболеванием брата гражданки в стационаре лечебного учреждения. Общая сумма незаконно полученного в указанный период вознаграждения составила 148,5 тыс. руб. От родственников других пациентов он получил 30 тыс., 39 тыс. и 50 тыс. руб., уточняет следствие.

На этапе предварительного следствия обвиняемый отрицал вину, однако в суде ее полностью признал. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Марина Ковалева