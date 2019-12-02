Глава Кузбасса уволил Елену Малышеву

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку своего заместителя по вопросам социального развития Елену Малышеву, занимавшую должностью менее полутора лет. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, исполнять обязанности вице-губернатора будет начальник регионального департамента охраны здоровья населения Михаил Малин. Причины кадрового решения не называются.

Елена Малышева стала заместителем губернатора по вопросам здравоохранения в августе 2018 года, менее чем через месяц после назначения возглавила социальный блок областного правительства. Перед этим она два года работала в Центральной дирекции здравоохранения РЖД, где при ее участии началась реорганизация медучреждений в 58 регионах России.

Под руководством вице-губернатора Елены Малышевой в Кемеровской области началась масштабная оптимизация сферы здравоохранения — объединение больниц и поликлиник для сокращения административно-управленческого аппарата.

О реформе читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Больницы объединили долги»

Илья Галагуз