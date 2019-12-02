С 2020 года 70% сельхозпредприятий Удмуртии могут остаться без несвязанной поддержи от федерации

С 2020 года 70% средних сельхозпредприятий Удмуртии могут лишиться несвязанной поддержки от федерации из-за изменений в подходе к ее распределению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

«С 2020 года несвязанная поддержка на 1 га посевной площади будет предоставляться только малым формам хозяйствования — тем, кто имеет численность не более 100 человек и годовую выручку не более 800 млн руб. Наш регион имеет свою особенность: у нас сохранены в большей степени средние предприятия, численность работающих в каждом составляет 110-120 человек. 70% предприятий не соответствуют новым критериям, соответственно лишаются права на получение этих субсидий»,— заявила министр. В связи с этим было решено изменить принципы предоставления несвязанной поддержки на региональном уровне.