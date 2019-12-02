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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Трамвайный маршрут №5 продлили до «Самара Арены»

Трамвайный маршрут №5 продлили до «Самара Арены». Об этом сообщает МП «ТТУ» в «Твиттере».

Измененная схема движения действует со 2 декабря 2019 года. Трамваи маршрута №5 будут следовать от разворотного кольца на ул. Чапаевской до «Самара Арены» с 8:00 (MSK+1) до 17:00 (MSK+1).

В дальнейшем часы работы маршрута до стадиона будут скорректированы. После изменения схемы движения трамвая №5 жители города смогут без пересадок доехать от стадиона «Самара Арена» до района Троицкого рынка и пл. Революции.

Андрей Сазонов


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