Трамвайный маршрут №5 продлили до «Самара Арены». Об этом сообщает МП «ТТУ» в «Твиттере».

Измененная схема движения действует со 2 декабря 2019 года. Трамваи маршрута №5 будут следовать от разворотного кольца на ул. Чапаевской до «Самара Арены» с 8:00 (MSK+1) до 17:00 (MSK+1).

В дальнейшем часы работы маршрута до стадиона будут скорректированы. После изменения схемы движения трамвая №5 жители города смогут без пересадок доехать от стадиона «Самара Арена» до района Троицкого рынка и пл. Революции.

Андрей Сазонов