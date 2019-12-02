Перевозчик «Властелин» заявил о возможном прекращении межмуниципальных рейсов

Транспортные компании, работающие под брендом «Властелин», грозят прекратить регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам. С таким заявление выступили предприятия в распространенном ими открытом письме.

В заявлении компании говорят, что основанием для приостановки межмуниципальных перевозок стало административное давление на компании «Властелин». Компании утверждают, что представители власти называют из «незаконными» и «серыми» перевозчиками и пытаются различными способами выдавить с рынка. «Сегодня делается все возможное по уничтожению нашего бизнеса. Исполнителем уничтожения выбрано управление Госавтодорнадзора (УГАДН). Штрафы по 300 тыс. руб. — каждые три дня — на каждого перевозчика — выдержать мы не сможем»,— говорится в письме.

В результате прекращения межмуниципальных перевозок компаниями «Властелин» может быть остановлено транспортное сообщение в ряде районов Саратовской области. «Для жителей Озинок, Красноармейска, Маркса, Степного, Дергачей, Красного Кута, Новоузенска, Александров Гая, Ровного — наши перевозки — единственный способ добраться в город Саратов»,— пишут представители транспортных компаний.

Сергей Петунин