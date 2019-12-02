5 декабря в Перми на десяти тематических площадках бизнес обсудит то, что интересно и важно прямо сегодня. Темы сформулированы руководителями отраслевых объединений, поэтому «Бизнес зовет» получается универсальным мероприятием формата «бизнес для бизнеса».

Бизнес предлагает партнерство, кооперацию и сотрудничество друг другу и органам власти.

5 декабря, Пермь, AMAKS Premier Hotel (ул. Монастырская, 43), с 9:30 до 19:30 – нетворкинг, новые знания, решение общих задач! Инициативный форум «Бизнес зовет»: сделать решительный шаг вперед!

На площадке «Финансы», куратором которой является «Клуб финансистов Пермского края», участники узнают, что нужно знать и делать, чтобы не попасть на штрафы и уголовную ответственность, как в ближайшие годы изменится взаимодействие банков и их клиентов, какие проекты для бизнеса предлагает финансовое сообщество региона на 2020 год.

Для активной дискуссии по этим вопросам организаторы пригласили лучших экспертов Перми и России: Константина Корищенко, Виктора Яковлева и других, которые интересны своей практикой решения сложных управленческих задач и готовы поделиться успешным опытом.

С полной программой Форума можно ознакомиться здесь: https://clck.ru/K6QXF.

Регистрируйтесь: https://clck.ru/K7Bci

Организаторы: АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» совместно с Некоммерческой организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» по поручению Правительства Пермского края; Союз «Пермская торгово-промышленная палата»; НП «Клуб финансистов Пермского края».