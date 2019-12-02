В Сибирь придет плюсовая температура

На этой неделе в Новосибирске ожидается плюсовая температура. По данным Гидрометцентра, в среду 4 декабря дневная температура воздуха составит минус 4°C, ночью — минус 9°C. В четверг и пятницу днем температура ожидается на уровне от минус 1°C до плюс 1°C, в воскресенье — минус 2°C. Сегодня в Новосибирске, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», прогнозируется температура минус 12-14°C, в пригороде — до минус 24°C.

В Красноярске дневная температура воздуха с пятницы по воскресенье составит от 0 до минус 1°C, сообщает Гидрометцентр. В Барнауле плюсовая температура воздуха (+1°C) планируется в пятницу и воскресенье.

Оксана Павлова