Дольщики «Реставрации» встали в очередь на компенсации за недостроенное жилье

Более 1,4 тыс. дольщиков строительной компании «Реставрация» в Красноярске записались на получение компенсаций за недостроенные квартиры. По данным регионального минстроя, банк ДОМ.РФ начнет принимать их заявления с 10 декабря. Сумма, направленная на выплату компенсаций, составит 2,8 млрд руб., говорит заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

Ранее совет фонда принял решение о нецелесообразности достройки десяти проблемных домов в Красноярском крае. Речь идет о четырех домах ЖК «Эдельвейс-Next» и шести многоквартирных домов ЖК «Фестиваль» , которые строила «Реставрация». «После остановки строительства площадки были фактически брошены, консервация не проводилась. Несмотря на визуально высокую степень готовности многих домов, эксперты выявили большое количество деформаций конструкций и брака материалов и строительных работ»,— сообщает минстрой региона. Размер выплаты установлен индивидуально для каждого дольщика. Средняя стоимость квадратного метра в ЖК «Эдельвейс-Next» будет варьироваться до 50 тыс. руб., в ЖК «Фестиваль» — до 40 тыс. руб.

Компания «Реставрация» была признана банкротом в декабре 2018 года. Владелец фирмы-застройщика — почетный строитель России Николай Коваленко. Осенью прошлого года он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщиков на сумму 227 млн руб. 28 ноября арбитражный суд Красноярского края признал Николая Коваленко банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

О том, сколько застройщик оставил обманутых дольщиков, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Реставрация» провала»

Оксана Павлова