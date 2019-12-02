Каждый десятый в Татарстане зарабатывает менее 15 тысяч рублей

Татарстан занял 39-е место среди российских регионов с самыми высокими зарплатами. Исследование провело РИА «Новocти». В республике лишь 2,7% жителей получают в среднем зарплату свыше 100 тыс. руб. Самая популярная заработная плата колеблется от 20 до 42 тыс. руб. Свыше 12% татарстанцев зарабатывают менее 15 тыс. руб.

Лидером рейтинга стала Чукотка, на территории которой свыше 32% жителей в среднем зарабатывают 100 тыс. рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где число высокооплачиваемых работников составило 31,7%. На третьем месте находится Москва (27,4%). В топ-10 регионов РФ с самыми высокими зарплатами вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Якутия, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург.

На последнем месте рейтинга находится Кабардино-Балкария, где число высокооплачиваемых работников составило всего 0,7%. Похожая ситуация сложилась в Дагестане, Орловской области и Мордовии. В этих регионах лишь 0,9% жителей получают зарплату свыше 100 тыс. руб.

"Ъ-Казань"