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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудницу телефонной компании будут судить за разглашение данных абонентов

Омская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело 19-летней сотрудницы отдела продаж телефонной компании, которой предъявлено обвинение в незаконном получение и разглашении коммерческой тайны (ч. 3 ст. 183) и неправомерном доступ к компьютерной информации (ст. 272). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии полиции, обвиняемая получила через соцсеть от неустановленного следствием заказчика предложение заработать на продаже данных о клиентах компании. Девушка скопировала информацию о двух десятках абонентах и отправила заказчику. В ходе расследования обвиняемая вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью, но называть сумму полученного гонорара не стала. Слушания дела пройду в Ленинском райсуде Омска.

Илья Николаев


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