Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трасе Завьялово-Гольяны в Удмуртии. Среди пострадавших двое детей, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по республике.

«Около 13:30 1 декабря на автодороге Завьялово-Гольяны Завьяловского района водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь в сторону Ижевска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta»,— говорится в сообщении. В результате аварии погиб водитель Lada Granta.